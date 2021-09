No DM, Douglas Costa e Victor Ferraz voltam aos trabalhos mais cedo no Grêmio

publicidade

* Com informações do repórter Rafael Pfeiffer

Dois jogadores do Grêmio retornaram aos trabalhos mais cedo. O atacante Douglas Costa e o lateral Victor Ferraz, entregues ao Departamento Médico, já participaram de atividades regenerativas nesta terça-feira. O restante do grupo volta apenas na quarta-feira. Após a derrota em casa para o Corinthians por 1 a 0, o time recebeu folga de três dias.

Victor Ferraz se encontra em um estado mais avançado de recuperação. O jogador passa por fisioterapia e, como foi reintegrado recentemente, deve ficar à disposição em breve. Já a volta de Douglas Costa não tem data para acontecer.

Outro jogador que deixou o DM recentemente é o atacante Diego Churín. O centroavante já está recuperado da série de lesões e deve ser mais uma opção ao setor ofensivo assim que o Brasileirão retornar.

O Grêmio também deverá fazer observações. Por conta do longo tempo sem atuar, atletas que já apareceram no time principal devem reforçar contra o Corinthians, na quinta-feira, pelo Brasileiro de aspirantes. Entre eles, Victor Bobsin e Fernando Henrique.

Em dificuldades no Brasileirão, o Grêmio só volta a campo no dia 12 de setembro, quando enfrenta o Ceará, às 11h. O jogo, válido pela 20ª rodada do Brasileirão, acontece na Arena.

Veja Também