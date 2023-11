O que precisa acontecer para o Grêmio virar líder do Brasileirão neste final de semana

publicidade

Com as três derrotas seguidas do Botafogo, o Campeonato Brasileiro embolou de vez. A distância entre o líder carioca, com 59 pontos e o 4° colocado, Grêmio, é de apenas três pontos. Com confrontos diretos nas próximas rodadas, qualquer um dos quatro primeiros, inclusive o Tricolor, pode dormir na liderança no domingo, após a 34ª rodada. Essa será a última antes da parada para os jogos da data Fifa, que ocorrem entre 13 e 21 de novembro.

Pela 33ª rodada, Grêmio e Botafogo se enfrentam nesta quinta-feira. O Tricolor pode chegar ao mesmo número de pontos que o Fogão, mas dificilmente viraria líder pois tem saldo de gols 7 enquanto o Fogão tem 24.

Para chegar à liderança no próximo final de semana, o Grêmio não dependerá apenas de vitórias contra Botafogo e Corinthians. O clube terá de contar com tropeços de Palmeiras e Bragantino, hoje segundo e terceiro colocados com 59 e 58 pontos, respectivamente.

Enquanto o Tricolor irá encarar o Timão na Arena, o Botafogo fará um novo jogo de "seis pontos" com o Bragantino. Neste caso, é melhor para o Grêmio uma vitória dos paulistas ou um empate, já que no cenário de uma igualdade no número de pontos entre o Tricolor e a equipe de Bragança Paulista, os comandados de Renato ficariam na frente pelo número de vitórias.

Sem fazer muitos cálculos, o Grêmio dorme na liderança se:

* Vencer os próximos dois jogos (com isso vai a 62 pontos)

* Palmeiras perder um dos seus dois próximos jogos (iria a 62 se vencer um e perderia no critério de vitórias para o Tricolor)

* Bragantino empatar ou perder nesta rodada para o São Paulo e vencer ou empatar o próximo jogo com o Botafogo (iria para 61 ou 62 pontos e perderia nos critérios)

*Se Botafogo perder para o Grêmio e empatar ou perder para o Bragantino. (ficaria com no máximo 60 pontos)

É importante lembrar que Botafogo e Bragantino ainda têm um jogo a menos e que irão fazê-lo no dia 23 de novembro, logo após a volta da parada. O time do interior paulista enfrenta o Flamengo no Maracanã, enquanto o Fogão vai ao Castelão no Ceará encarar o Fortaleza.

Próximos jogos do G-4 antes da parada FIFA

33ª rodada

São Paulo x Bragantino – Morumbi – 8/11 – 20h

Flamengo x Palmeiras – Maracanã - 8/11 – 21h30

Botafogo x Grêmio – São Januário – 9/11 – 20h

34ª rodada

Palmeiras x Inter - Arena Barueri – 11/11 - 21h

Bragantino x Botafogo - Nabi Abi Chedid – 12/11 – 16h

Grêmio x Corinthians – Arena – 16h

