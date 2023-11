Confira a reta final do Grêmio e dos rivais na luta pelo título do Brasileirão

publicidade

Restam poucos jogos para o Brasileirão 2023 conhecer seu campeão. A perspectativa, que antes era distante, se tornou uma possibilidade para o Grêmio com a queda de rendimento do líder Botafogo e uma sequência de quatro vitórias sob o comando de Luis Suárez. Na quinta-feira, o Tricolor duela com os cariocas e pode igualar os 59 pontos em caso de vitória - com um jogo a mais.

Entre confrontos atrasados e as seis últimas rodadas, o Campeonato Brasileiro vai para sua reta final com seis candidatos ao título e ao G4. O destino começa se definir nesta 33ª rodada.

Fonte: CBF

Quarta-feira:

São Paulo x Red Bull Bragantino - 20h, Morumbi

Flamengo x Palmeiras - 21h30min, Maracanã

Quinta-feira:

Corinthians x Atlético-MG, 19h, NeoQuimica Arena

Botafogo x Grêmio, 20h, em São Januário

Além do duelo "direto", que deve indicar as pretensões gremistas, o time de Renato Portaluppi tem até o final Corinthians, Atlético-MG, Goiás, Vasco e Fluminense. A vaga para a fase de grupos da Libertados também será resolvida somente nas rodadas finais. Neste momento, seis pontos separam o Flamengo, sexto colocado, do líder Botafogo. Atlético-MG, Grêmio, Red Bull Bragantino, e Palmeiras estão na briga pea taça e pelas vagas.

Jogos do Grêmio:

Botafogo (F)

Corinthians (C)

Atlético-MG (F)

Goiás (C)

Vasco (C)

Fluminense (F)

Em crise, o Botafogo duela com o Grêmio, em São Januário, na 33ª rodada, e depois enfrenta o Red Bull Bragantino, o Fortaleza, em duelo atrasado, Santos, Coritiba, Cruzeiro e o Inter. Serão três jogos como mandante e quatro como visitante.

Jogos do Botafogo:

Grêmio (C)

Red Bull Bragantino (F)

Fortaleza (F)

Santos (C)

Coritiba (F)

Cruzeiro (C)

Inter (F)

A virada contra o Botafogo no Nilton Santos mostrou um Palmeiras candidato ao título. Os atuais campeões somam cinco vitórias seguidas e tem confronto diante do Flamengo, no Maracanã, na quarta-feira, para tirar os Rubro-Negros do paréo, ou trazer eles de vez para a "briga".

Jogos do Palmeiras:

Flamengo (F)

Inter (C)

Fortaleza (F)

América-MG (C)

Fluminense (C)

Cruzeiro (F)

Além do Botafogo, o Red Bull Bragantino é o único que depende somente de si para ser campeão até este momento. O Massa Bruta, que também tem um jogo atrasado, tem São Paulo na quarta-feira, e encara o Botafogo no final de semana.

Jogos do Red Bull Bragantino:

São Paulo (F)

Botafogo (C)

Flamengo (F)

Inter (F)

Fortaleza (C)

Coritiba (C)

Vasco (F)

O Atlético-MG tem a melhor campanha do returno do Brasileirão. Entretanto, o time de Felipão desperdiçou pontos importantes no caminho e sofre com a instabilidade nas atuações. Nos últimos seis jogos, Flamengo e Grêmio serão duelos diretos.

Jogos do Atlético-MG:

Corinthians (F)

Goiás (C)

Grêmio (C)

Flamengo (F)

São Paulo (C)

Bahia (F)

Tite é o trunfo do instável Flamengo para sonhar com um título numa temporada marcada por fracassos e insucessos. O Rubro-Negro ainda não convenceu com o ex-treinador da Seleção. No entanto, está somando pontos importantes e tem "ultimato" contra o Palmeiras no Maracanã.

Jogos do Flamengo:

Palmeiras (C)

Fluminense (C)

Red Bull Bragantino (C)

América-MG (F)

Atlético-MG (C)

Cuiabá (C)

São Paulo (F)