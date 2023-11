Grêmio: Suárez tem participação direta em mais de 44% dos pontos no Brasileirão

publicidade

Contratado no último dia de 2022 para ser "o cara" da equipe em 2023, Luis Suárez tem correspondido a todas às expectativas dentro de campo. Presente em 27 partidas do Campeonato Brasileiro, o astro uruguaio tem sido fundamental na campanha que coloca o Grêmio no G-4, tendo relação com mais de 44,6% dos pontos conquistados pelo clube até o momento na competição.

Levando em consideração apenas quando marcou gol ou deu assistência para mudar o resultado, conforme circunstância do jogo, Suárez é responsável por 25 dos 56 pontos do Tricolor no Brasileirão. Nesse recorte, o camisa 9 contribuiu com seis gols e sete assistências. Ao todo, o Pistolero soma 11 bolas na rede e dez passes para companheiros marcarem, atingindo o chamado "duplo-duplo" − termo utilizado no basquete para designar o jogador com dois dígitos em duas estatísticas.

A primeira participação direta de Luisito foi na vitória por 3 a 1 no Gre-Nal 439, na sétima rodada, quando marcou o primeiro gol e deu assistência para o terceiro, anotado por Bitello. Duas partidas depois, ele contribuiu com o passe para Reinaldo marcar o gol da vitória de virada sobre o São Paulo por 2 a 1, na Arena. O centroavante uruguaio voltaria a ser determinante na 21ª rodada, quando o Tricolor goleou o Cruzeiro por 3 a 0, em Porto Alegre, com um gol e uma assistência para o segundo, marcado por Carballo. Um jogo depois, o camisa 9 marcou o gol que abriu a vitória sobre o Cuiabá por 2 a 0, em casa.

No confronto direto diante do Palmeiras, Suárez deu o passe para o gol da vitória por 1 a 0, marcado por João Pedro. Na rodada seguinte, o Pistolero anotou o gol que garantiu o empate com o Fortaleza por 1 a 1, no Castelão. Foi a sua primeira participação direta como visitante. Por fim, nas três últimas partidas, Luisito também foi decisivo. Primeiro, marcou um gol e deu duas assistências na vitória contra o América Mineiro por 4 a 3, em Belo Horizonte. Depois, deu passe para o gol de Ferreira, que assegurou o resultado positivo diante do Coritiba por 2 a 1, na capital paranaense. Já no último domingo, o centroavante marcou o gol da vitória sobre o Bahia por 1 a 0, na Arena.

Veja Também