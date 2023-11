Treinador do Botafogo fala em reação contra o Grêmio para conseguir título do Brasileirão

publicidade

Após perder o terceiro jogo consecutivo, o Botafogo já não tem mais gordura para queimar em busca do título brasileiro. Com a derrota de 1 a 0 para o Vasco, o alvinegro foi alcançado pelo Palmeiras (59 pontos) e está a três do Grêmio, que também entrou na briga. O Tricolor e o time do Rio de Janeiro se enfrentam na próxima quinta, em um jogo crucial para ambos na briga pelo topo da tabela. "Entendemos que no jogo contra o Grêmio não poderemos mais cometer os erros que cometemos anteriormente", avaliou o técnico Lúcio Flávio em entrevista coletiva após o jogo em São Januário.

Flávio admitiu que o Botafogo vive uma má fase, mas falou em mobilização no vestiário e superação para retomada das vitórias. "Após o jogo, o que chamou atenção foi os jogadores cobrando um ao outro. Eles trouxeram o Botafogo nessa situação (de líder) e são eles que vão colocar o time de volta no trilho para conseguirmos essa conquista. Nós confiamos e muito sabemos do potencial do nosso grupo, apesar de toda essa situação", disse.

O comandante do Botafogo ainda citou o desgaste físico e os desfalques como causas da queda de desempenho do time. Lembrou ainda que todos os times oscilaram em algum momento e que, mesmo assim, acredita no título. "Infelizmente, somos nós que estamos passando por isso agora. Não gostaríamos, mas confiamos e acreditamos em uma reação. Certamente, nesta quinta-feira, vamos retomar o caminho das vitórias", comentou.

Grêmio e Botafogo irão se enfrentar às 20h de quinta, no estádio São Januário, no Rio de Janeiro. Será um jogo que valerá seis pontos na tabela de classificação porque o Tricolor terá a chance de se aproximar dos líderes.

Em caso de vitória, a equipe de Renato Portaluppi chegará aos 59 pontos. Se contar ainda com os tropeços de Palmeiras e Bragantino, que jogam fora de casa contra Flamengo e São Paulo, respectivamente, poderá assumir a vice-liderança.

