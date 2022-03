Polícia Civil prende preventivamente suspeito de atirar pedra no ônibus do Grêmio

publicidade

*Com informações do repórter da Record TV, Jonathan Bittencourt

A Polícia Civil confirmou, na tarde desta quinta-feira, a prisão preventiva de um jovem de 20 anos suspeito de atirar uma pedra no ônibus da delegação gremista e atingir o volante Mathias Villasanti no Gre-Nal do dia 26 de fevereiro. O anúncio foi feito em entrevista coletiva com a presença dos delegados e investigadores do caso junto ao vice-governador e secretário de Segurança do Estado, Ranolfo Vieira Júnior.

Conforme a delegada responsável, Ana Luíza Tarouco, o autor do atentado não tinha antecedentes criminais e nem passagens pela polícia. Ele foi preso na tarde desta quinta-feira, em Tramandaí, enquanto estava trabalhando.

Segundo a investigação, que não revelou seu nome, ele é vinculado à Guarda Popular de Tramandaí e será enquadrado no crime de tentativa de homicídio culposo. Outros quatro torcedores também foram identificados e responderão por incitação à violência.

A ação do jovem fez com que o clássico Gre-Nal fosse suspenso e transferido para a última quarta-feira. De acordo com a delegada, ele esteve presente nas arquibancadas do Beira-Rio e acompanhou a partida. "No dia da ação, ele não entrou no estádio. Imaginamos que ele ficou com receio de ser reconhecido e não foi ao clássico. Através de imagens, conseguimos visualizar e identificar sua autoria. Ontem, ele frequentou o Gre-Nal. Nós acreditamos que ele se sentiu confiante, pois nossa investigação caminhava em sigilo", explicou.

A prisão preventiva ainda não havia sido decretada, explica Ana Luiza, pois o trabalho foi feito com sigilo e tranquilidade. "Não comunicamos ao Inter, pois sem a prisão decretada, ele poderia fugir", pontuou.

Foto: Ana Aguiar