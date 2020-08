Preservando titulares, Grêmio encara o Ceará por primeira vitória fora de casa

publicidade

É apenas a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Porém, para um time que muito em breve disputará três competições simultaneamente, começar somando o maior número de pontos possível é imprescindível neste momento em que o foco está todo no Brasileirão. Depois de estrear com vitória sobre o Fluminense, no domingo, o Grêmio volta a campo na noite desta quarta-feira, para encarar o Ceará, a partir das 21h30min, em Fortaleza. E vai atuar com uma equipe mista.

Antes da viagem na tarde desta terça, em voo fretado, o clube informou que realizou 56 novos testes para coronavírus utilizando o método RT-PCR, oferecidos pela CBF, e todos deram negativo. Com isso, não haverá desfalques por conta da Covid-19.

Renato Portaluppi até poderia repetir a escalação que iniciou o confronto com o Fluminense, mas o desgaste causado pelos jogos contra Novo Hamburgo, Inter e Flu mudaram os planos do treinador. A tendência é de uma equipe mista no Castelão. Titulares como Pedro Geromel, Kannemann, Maicon e Diego Souza serão poupados para o duelo com o Corinthians, no próximo sábado, na Arena.

Matheus Henrique e Jean Pyerre, que não jogaram no domingo, seguem fora. O volante ainda sente dores no tornozelo lesionado no clássico Gre-Nal, enquanto o meia passa por problemas particulares. Com a ausência de ambos, o garoto Isaque pode receber a oportunidade de iniciar seu segundo jogo consecutivo. No domingo, ele começou a partida de forma tímida, acabou participando do gol de Diego Souza e na etapa final cresceu bastante de produção.

O que pode mudar é o posicionamento em campo. Sem a presença de Diego Souza no comando do ataque, Isaque deve atuar de forma mais adiantada. Pepê, que assumiu a titularidade no lugar de Everton Cebolinha, negociado com o Benfica, continua no time. A comissão técnica acredita que a sequência de partidas dará ritmo a Pepê e, consequentemente, o atacante terá melhor rendimento. A exemplo de Isaque, ele teve atuação discreta no primeiro tempo contra o Flu, mas melhorou na etapa final. Lucas Silva será o primeiro homem do meio-campo, que também pode contar com Darlan e Thaciano.

Brasileirão 2020 - 2ª rodada

Ceará

Fernando Prass; Samuel Xavier, Klaus, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Charles, Fabinho, Fernando Sobral e Matheus Gonçalves; Cleber e Rafael Sobis. Técnico: Guto Ferreira

Grêmio

Vanderlei; Orejuela, Rodrigues, David Braz e Cortez; Darlan, Lucas Silva, Alisson, Thaciano e Pepê; Isaque. Técnico: Renato Portaluppi

Local: Estádio do Castelão, em Fortaleza (CE)

Data e hora: 12/08, às 21h30min