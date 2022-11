Racing consulta staff de Kannemann sobre situação no Grêmio

publicidade

Multicampeão pelo Grêmio, o zagueiro argentino Walter Kannemann ainda não acertou sua renovação com o Tricolor. O contrato do defensor se encerra no final do ano. Conforme o empresário do atleta, Martin Wainbuch, o Racing, de Fernando Gago, consultou a situação do atleta. A informação é do repórter do Correio do Povo, Lucas Mello.

De identificação com a torcida e trajetória em Porto Alegre, Kannemann deu diversas declarações de que seu desejo é permanecer na Arena. No entanto, até o momento, ainda não foi procurado pela atual gestão. A direção gremista irá mudar após o pleito eleitoral e caberá ao novo presidente solucionar essa questão.

Um dos maiores salários do elenco, o argentino vem convivendo com lesões nas últimas temporadas. Neste ano, jogou somente oito partidas na Série B. No entanto, bem fisicamente, é um dos homens de confiança de Renato Portaluppi e também do técnico da Seleção Argentina, Lionel Scaloni. O defensor está na lista de pré-convocados da Argentina para a Copa do Mundo.

