Rafinha desembarca em Porto Alegre e anúncio do Grêmio está próximo

O lateral-direito Rafinha desembarcou em Porto Alegre neste domingo. Ele chegou à noite no Aeroporto Salgado Filho, deve fazer avaliações na segunda-feira e um anúncio oficial do Grêmio está próximo.

O jogador chegou a abrir negociações com o Flamengo, mas não chegou a um acerto. Com passagens pelo Bayer de Munique e Olympiacos, Rafinha tem 35 anos e foi campeão brasileiro e da Libertadores com o Rubro-Negro carioca em 2019.

Rafinha foi um pedido do técnico Renato Portaluppi para reforçar a ala tricolor. O garoto Vanderson tem se destacado na mesma posição, nas partidas da arrancada de 2021.