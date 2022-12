Reapresentação do Grêmio marca promoção de laterais da base

publicidade

Após a avalanche de anúncios do Grêmio, parte do plantel de jogadores se apresentou nessa quinta-feira na Arena. A reapresentação no clube serviu também para oficializar a promoção de três laterais: Thomas Luciano, Lucas Kawan e Cuiabano. O setor carece de opções, uma vez que não há atletas consolidados como titulares.

Além deles, Isaque retorna de empréstimo ao Vasco e Guarani na última temporada e será aproveitado. Jean Pyerre, Ricardinho, Sarará, Emerson, Edílson e Leonardo, que têm contrato em vigor, não se apresentaram. Os jogadores devem ser negociados com outros clubes em breve.

Ontem, no auditório da Arena, jogadores, comissão técnica e direção estiveram presentes. O plantel de 2023 conta com 34 jogadores, porém, apenas 30 estiveram presentes. Por razões particulares quatro atletas não compareceram. O goleiro Brenno para acompanhar o nascimento do filho, o zagueiro Natã e o volante Fernando Henrique testaram positivo para Covid-19. E o recém-contratado Pepê ainda cumpre período de férias, já que atuava pelo Cuiabá, na Série A, onde o calendário encerrou-se mais tarde.

Veja Também

A busca por CEO e executivo

De acordo com o presidente Alberto Guerra, o Grêmio enfim está próximo de acertar com dois profissionais para trabalhar fora de campo. O mandatário revelou que os nomes para o cargo de CEO e executivo de futebol estão encaminhados e devem ser anunciados até o final deste ano. "O CEO já está escolhido. Não foi anunciado ainda porque estamos elaborando o contrato. Temos um encaminhamento com o executivo. Vamos anunciar dentro desse ano”, destacou Guerra.