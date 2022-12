Renato brinca com Diego Souza na reapresentação do Grêmio: "Fizeram a lipo nele"

publicidade

A quinta-feira marcou a reapresentação do plantel do Grêmio. No auditório da Arena, jogadores, comissão técnica e direção estiveram presentes. Em determinado momento, Renato Portaluppi pediu a palavra e fez uma brincadeira sobre o peso atual de Diego Souza: "Parabéns ao DM do Grêmio, fizeram a lipo nele. Tá magrinho".

Na última semana, Diego Souza renovou seu contrato com o Grêmio até metade de 2023, com possibilidade de prorrogação até o final do ano. O camisa 29 foi o artilheiro do Tricolor nesta temporada: foram 19 gols em 32 jogos, além de cinco assistências. Na Série B, ele colocou 14 bolas na rede e ajudou no acesso do clube para a primeira divisão do Brasileirão.

O Grêmio estreia na próxima temporada contra o São Luiz, em jogo válido pela Recopa Gaúcha. A partida será disputada no dia 17 de janeiro, na Arena, em horário a ser definido.

