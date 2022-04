Regulamentação do visto de trabalho é o último entrave para Elkeson estrear pelo Grêmio

publicidade

Já em Porto Alegre, depois de passar pelo atraso do voo em Curitiba, o Grêmio agora aguarda a confirmação de que poderá escalar Elkeson neste sábado, diante do CRB. O clube aguarda que o visto de trabalho do centroavante seja regulamentado no Brasil. A documentação necessária que o clube aguardava em questão era a certidão de antecedentes criminais da China. Os documentos chegaram ao Brasil nessa quarta-feira. Agora, o Tricolor espera que a documentação seja publicada no Diário Oficial da União para que então o atacante naturalizado chinês consiga o visto de trabalho no Brasil.

De acordo com a direção, a parte que cabia ao Departamento Futebol foi feita. “Agora depende de Brasília para que ele possa trabalhar no Brasil”, destacou Sérgio Vasques, diretor de futebol do Grêmio. A expectativa é que o aval do governo federal aconteça até hoje para que Elkeson possa atuar amanhã. O atacante foi regularizado no BID no último dia 12, quando a janela de transferências foi encerrada.

O novo reforço será alternativa para Diego Souza. Ainda no setor ofensivo, Biel deve seguir na ponta esquerda, enquanto Ferreira ainda se recupera da lesão. Na ponta direita, resta a dúvida entre Elias e Campaz. A equipe de Roger Machado se reapresenta no início da manhã de hoje para um trabalho fechado e já inicia concentração.