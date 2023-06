Renato confirma dores de Suárez e afirma: "há mais coisas acontecendo"

publicidade

Após a vitória por 5 a 1 sobre o Coritiba na Arena neste domingo, o técnico Renato Portaluppi comentou a situação do atacante uruguaio Luis Suárez. O craque teve uma grande atuação, com um gol e uma assistência, mas voltou a reclamar de dor no joelho direito e teve de ser substituído.

Durante entrevista coletiva, o treinador foi questionado sobre se o craque preocupa o Grêmio para o restante da temporada. A informação de que Suárez teria uma lesão no joelho e planejava encerrar a carreira gerou grande repercussão no Tricolor. Renato esquivou e não comentou a situação física do atleta.

“É um assunto muito delicado e só as pessoas que estão aqui dentro - o presidente, a diretoria e eu - sabem o que temos conversado. Tem certas coisas que a gente procura segurar aqui dentro”. E complementou: “Tem coisa acontecendo sim, mas quem sabe mais pra frente eu falo. Ele tem dores no joelho, mas tem mais coisas acontecendo também. Espero que tenha um final feliz.”, disse.

Em sua avaliação do jogo, Portaluppi reconheceu o primeiro tempo fraco da equipe e exaltou o desempenho na segunda etapa, quando o Grêmio fez quatro gols.

“Não começamos bem o jogo, cedemos o empate, cedemos alguns espaços, onde o adversário aproveitou, criando oportunidades. No segundo tempo, procuramos tirar esses espaços do adversário, fizemos um gol logo no início, depois fizemos outro, dando mais tranquilidade para construirmos o resultado.”

Reforços na janela

Questionado sobre se a resposta dada pelo grupo mudou sua opinião sobre a necessidade de reforços, Renato manteve a posição, reafirmando a necessidade de jogadores de velocidade do meio para a frente.

“Não, minha opinião continua a mesma. Hoje o Grêmio é o segundo e isso não quer dizer que temos o melhor grupo do Brasil. Temos um grupo bom, mas quanto mais opções, mais longe podemos chegar.”

Em seguida, Renato afirmou que, com reforços na abertura da janela de transferências, a equipe tem condições de fazer uma boa campanha e pensar em título.

Veja Também

Brasileirão - 12º Rodada

Grêmio 5 X 1 Coritiba

Grêmio - Gabriel Grando; João Pedro (Lian), Bruno Uvini, Kannemann e Reinaldo (Cuiabano); Villasanti, Carballo, Bitello e Cristaldo (Nathan); Vina (Bruno Alves) e Luis Suárez (André). Técnico: Renato Gaúcho.

Coritiba - Gabriel; Jean Pedroso, Kuscevic e Bruno Vian; Natanael (Marcos Vinícius), Andrey (Matheus Bianqui), Bruno Gomes, Marcelino Moreno (Boschilia) e Jamerson; Alef Manga e Zé Roberto (Rodrigo Pinho). Técnico: Antônio Carlos Zago.

Gols - Cristaldo (aos 33 minutos do primeiro tempo), Alef Manga (aos 40 minutos do primeiro tempo), Villasanti (aos 2 minutos do segundo tempo), Bitello (aos 8 minutos do segundo tempo), Luis Suárez (aos 20 minutos do segundo tempo) e André (aos 38 minutos do segundo tempo).

Cartões amarelos - Carballo e Reinaldo (Grêmio); Natanael, Andrey, Bruno Gomes e Alef Manga (Coritiba).

Cartão vermelho - Bruno Gomes (Coritiba).

Árbitro - João Vitor Gobi (SP).

Público - 37.048 torcedores.

Renda - R$ 2.363.447,00.

Local - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).