Renato elogia estreia de Mila no Grêmio e vê Galdino "subindo de produção na hora certa"

Um novo nome da base e um atacante recentemente contestado, mas em fase goleadora, foram pauta da coletiva de Renato Portaluppi, após a vitória do Grêmio sobre o Cuiabá nesse domingo. O comandante previu mais chances para o volante Mila e elogiou o crescimento do atacante Everton Galdino.

"O Mila é um garoto que tenho observado bastante, treina com a gente e desce para jogar no sub-20 quando tem partida", comentou Renato, que viu uma boa atuação para a estreia. "Ele cometeu falhas normais pela idade, só saiu por ter o amarelo, já que o adversário estava pressionando. Não queria arriscar acabar o jogo com 10", explicou o treinador.

Galdino, que três partidas atrás chegou a levar vaias da torcida, com dois gols nos últimos dois jogos mereceu os cumprimentos do treinador. "O Galdino estou feliz por ele começar a fazer aquilo que tinha no Tombense", afirmou Renato.

"Entrou muito bem, fez o gol e cumpriu taticamente para não dar espaço para o lateral adversário", analisou o comandante tricolor. "Ele está subindo de produção na hora certa."