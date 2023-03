Renato elogia nível das atuações do Grêmio na temporada: "Tá bonito de ver jogar"

publicidade

O técnico Renato Portaluppi se encontra satisfeito com o futebol que o Grêmio está apresentando nesta temporada após mais uma vitória pela Copa do Brasil. "Gostei demais da minha equipe. Está bonito ver o Grêmio jogar. Hoje até o adversário reconheceu isso. Conversamos depois do apito final e eles falaram. Isso é o trabalho e o resultado está no campo", afirmou na coletiva na Arena.

Apesar dos elogios, Renato reconheceu que diante do Ferroviário o Tricolor desperdiçou diversas oportunidades na Arena e faltou tranquilidade para anotar mais gols. "O importante é criar. Todos os jogadores que erram os gols são jogadores que gostam de fazer gols, sabem chutar. Eles pecam pois se apressam demais. Pior seria se não estivéssemos criando. Errar faz parte", resumiu.

Diante do bom momento do time, o comandante revelou que suas dúvidas da escalação titular aumentaram. Conforme ele, agora são três. "O problema é que minhas dúvidas estão aumentando. Os jogadores que têm entrado estão correspondendo e isso me dá dores de cabeça, mas essa dor de cabeça é boa. Isso que eu quero".

Agora, tudo é Gauchão para o time do técnico Renato Portaluppi. No domingo, o adversário será o Ypiranga, em Erechim, pela partida de ida da semifinal.

