Renato garante Pepê "livre, leve e solto" para brilhar no Grêmio

O resultado não foi o ideal, mas a atuação do Grêmio diante do Ceará foi elogiada pelo técnico Renato Portaluppi. O treinador inclusive fez questão de salientar a confiança que tem no substituto de Everton no Tricolor: Pepê. O treinador negou que o jogador esteja pressionado por assumir a função deixada pelo agora atacante do Benfica, de Portugal.

"Sem pressão para ele. Ele está conosco há muito tempo e é um bom jogador. Um atleta que se entrega, que nos ajuda bastante começando ou não a partida. Acho que não tem que comparar o Everton com o Pepê. O Everton nos ajudou muito e nós temos que dar moral agora para o Pepê, que sempre colaborou conosco. Ele (Pepê) não está com um peso nos ombros, ele joga livre, leve e solto, tanto que fez a jogada do gol. Não tem que ficar cobrando o garoto pelo que o Everton fazia", disse Renato Portaluppi.

Anunciado pelo Grêmio como novo reforço, Robinho deve chegar nos próximos dias a Porto Alegre para se apresentar ao Tricolor. Ao falar do meia-atacante, Renato fez questão de ressaltar que só fala de jogadores que assinaram contrato e destacou a experiência do atleta.

"Gosto de falar do jogador que está contratado. O Robinho é um atleta vencedor, conquistou títulos pelo Cruzeiro. Além disso, temos muitos garotos no grupo, então é bom trazer alguém com experiência. A gente precisa da garotada na Libertadores, mas também é bom ter alguém experiente. A diretoria fez uma contratação com pé no chão e tenho certeza de que ele será um jogador importante pra nós", comentou.