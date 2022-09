Renato Portaluppi comanda primeiro treino no retorno ao Grêmio

publicidade

A tarde desta terça-feira, no CT Presidente Luiz Carvalho, foi marcada pelo primeiro treino comandado por Renato Portaluppi no retorno ao Grêmio. O treinador orientou um trabalho técnico na primeira parte e, na segunda parte, foi feito um treinamento coletivo de campo reduzido, que ainda não indiciou o time titular para a partida contra o Vasco da Gama no domingo, às 16h, na Arena.

🇧🇼#Grêmio | Na segunda parte do treinamento, Renato Portaluppi comandou trabalho coletivo de campo reduzido, ainda sem indicativo de time titular e cada equipe contou com 13 jogadores na linha. @FutebolGuaiba pic.twitter.com/r1P8fqHjDS — Paulo Nunes (@paulo_nunes8) September 6, 2022

A notícia ruim ficou por conta de Edilson, que deixou a atividade mais cedo após uma pancada. Segundo a assessoria do clube, não há um diagnóstico sobre a situação do lateral-direito.

🇧🇼#Grêmio | Edilson deixou à atividade mais cedo, ainda não há um diagnóstico sobre a situação do lateral. @FutebolGuaiba — Paulo Nunes (@paulo_nunes8) September 6, 2022

O Tricolor volta aos treinos nesta quarta-feira, às 10h30, no CT Presidente Luiz Carvalho. Será a antepenúltima atividade do Grêmio antes do confronto contra o Gigante da Colina pela 29ª rodada da Série B.

