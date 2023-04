Renato promete conversa de "artilheiro para artilheiro" após Suárez desperdiçar pênalti

publicidade

O Grêmio venceu o Santos, na abertura do Brasileirão nesse domingo, mas voltou a desperdiçar gols. As penalidades perdidas retornaram à pauta e, novamente, com o uruguaio Luís Suárez. O técnico Renato Portaluppi garantiu qualidade do trabalho nos treinos, mas projetou "uma conversa" nos bastidores de artilheiro para artilheiro.

"Temos três ou quatro que são orientados para trocar ideias e quem tiver confiança maior pode bater", explicou Renato sobre a decisão de quem vai cobrar penais no campo. "O Suárez está sempre com confiança. Mas às vezes o treinador precisa conversar uma coisa ou outra. Eu não vou falar em público", relatou.

Renato frisou que a marca da cal é pauta toda semana. "A gente treina, todos os nossos batedores. Todos os dias treinam", comentou.

"Vai começar a melhorar, a bola começa a entrar e ninguém discute a qualidade do Suárez", salientou Renato.