Renato vê Grêmio vivo, mas esfria discurso de título: "Maior troféu seria vaga na Libertadores"

O técnico Renato Portaluppi evitou os chavões e clichês de "elenco de bilhões" para justificar a derrota para o Flamengo na Copa do Brasil. O treinador enalteceu a qualidade do adversário e admitiu a atuação ruim do Grêmio no 2 a 0 contra. A ambição de conquista de títulos, entretanto, foi freada pelo resultado negativo. "Disse para o grupo, para o presidente e para a diretoria. O maior troféu que podemos dar é o Grêmio chegar na Libertadores. Por tudo que passou anos atrás", salientou.

"Não vamos ganhar de todo mundo. Temos que elogiar o adversário. Qualificado, deu tudo certo para eles, tem jogadores de Seleção. Não tivemos a mesma atuação das outras partidas", afirmou na entrevista coletiva.

Ele frisou que não se pode fazer terra arrasada e pediu cautela aos torcedores na temporada: "Não vamos achar que está tudo errado".

O comandante gremista relembrou a boa campanha no Brasileirão. O Grêmio é segundo colocado, com 29 pontos, inclusive à frente do Flamengo. Renato projetou o Tricolor vivo no jogo da volta, mas reconheceu que a situação ficou complicada.

Para classificar, o Grêmio precisará vencer por pelo menos dois gols de diferença no confronto de volta, dia 16 de agosto, no Maracanã, para pensar em avançar até a final.

