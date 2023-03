Renato valoriza presença de Suárez no Gre-Nal por experiência em grandes clássicos

publicidade

O técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira e falou da sua projeção para o Gre-Nal deste domingo, agendado para as 20h, na Arena. Além de prever um grande jogo, Renato destacou a importância da presença de Luis Suárez no clássico.

"É importante ter no grupo jogadores campeões, e um atleta do nível dele é fundamental para o clube. Estive conversando com os dirigentes e comentei sobre como o Luis engrandece o Grêmio, principalmente quando você tem pela frente um clássico. Ele dá tranquilidade aos companheiros porque está acostumado com esses jogos. Esperamos que ele acorde com o pé direito e possa nos ajudar. Com um jogador deste no grupo é meio caminho andado para um bom resultado", comentou Renato.

Renato considerou que seu time chegará ao clássico "bem testado". Segundo ele, não há temor por encarar uma equipe que foi formada no ano passado. "É mais um teste para nós. O Grêmio está cheio de testes e dos bons. Aqui é mais ou menos assim: se você não ganha no Gauchão, teu grupo não é bom, se você ganha, não fez mais do que a obrigação. O Grêmio vem invicto no estadual pelo trabalho que tem feito. Será um jogo tão duro quanto qualquer outro", acrescentou.

Críticas

Ao falar sobre como cada time chega ao Gre-Nal, Renato acabou criticando comentaristas gaúchos nas análises da dupla. "O Grêmio tem um time mais novo, mas quer ganhar da mesma forma. É uma questão para a imprensa, porque parte dela nos coloca como favoritos, mas na hora montar uma seleção tem mais jogadores do Inter do que do Grêmio. Eu não entendo. Num dia o Grêmio é favorito e no outro eu coloco mais atletas da equipe rival. Eu só aprendo com vocês jornalistas. Vou começar a colocar o VAR para os comentaristas", disparou.

Na avaliação do comandante gremista, a inexperiência de alguns atletas em Gre-Nais não deve fazer tanta diferença. "Alguns jogaram, outros não, mas sabem da rivalidade entre os clubes. O importante é que todos estão querendo jogar. Teremos a Arena lotada e acredito que será um grande duelo. Eu, na minha época de jogador, sempre gostei de Gre-Nal e é justamente nesses jogos em que aparece o grande jogador", afirmou.

Gre-Nal com paz

Conforme Renato, clássico de domingo terá todos os ingredientes necessários de um confronto de alto nível. "O palco está pronto e agora as estrelas têm a chance de mostrar serviço. Espero também que tenhamos um Gre-Nal exemplar também na arquibancada, que as coisas ocorram tudo dentro do normal para darmos exemplo ao País. Tenho visto alguns jogos e os atos de violência foram ridículos para mim", argumentou.

