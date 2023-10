Renato viaja e Alexandre Mendes vê "erros técnicos" na derrota do Grêmio

publicidade

O técnico Renato Portaluppi não deu as caras na coletiva, após a derrota do Grêmio no Gre-Nal deste domingo. Contrariando posição do presidente Alberto Guerra, o comandante gremista avisou que sairia antes por conta de voo marcado para o Rio de Janeiro. Coube ao auxiliar, Alexandre Mendes, analisar o que creditou a "erros técnicos" no 3 a 2 para o Inter.

Questionado sobre os gols sofridos, em falhas de marcação, Mendes não viu erros táticos. "Não foi entendimento de encaixe. Eu coloco isso como erros técnicos, principalmente quando a gente estava com a bola”, definiu.

"O Grêmio demorou para encaixar a marcação quando perdia a bola", reforçou o auxiliar. "Como o Renato sempre fala, ele arma o time para atacar e uma equipe que ataca em demasia, acaba sofrendo contra-ataques”, justificou.

Segundo Mendes, a proposta de "manter a posse de bola para não sofrer" acabou não funcionando nesta partida. Ainda assim, ele viu o Tricolor competitivo e com erros que podem acontecer. "A tomada de decisão errada no meio do jogo é normal", ponderou.

O auxiliar viu uma melhora, contudo, no segundo tempo. "No primeiro, tiveram uma facilidade maior no meio, o Alan Patrick achou espaço entre as linhas defensivas. Depois melhoramos na partida e conseguimos fazer os gols."