Renato volta a pedir reforços e menciona grupo pequeno após saídas no Grêmio

Classificado para semifinais da Copa do Brasil, e com nove dias para treinar o time até o próximo jogo da Copa do Brasil, o técnico Renato Portaluppi agora espera por reforços continuar a disputa do torneio e do Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva, o treinador voltou a cobrar pela chegada de mais opções para o seu grupo.

“Quem tem um não tem nenhum. Precisamos de ao menos dois jogadores para cada posição”, ressaltou o treinador após o jogo contra o Bahia. Portaluppi ainda enfatizou que jogadores saíram e que agora é preciso contratar. Um deles foi Vina, que ontem fez sua última partida pelo Grêmio. "Nós perdemos três, quatro jogadores este mês", frisou.

Ao falar da necessidade de reforços, Renato deixou claro que o Grêmio, para ter chances reais de algum título na temporada, não pode só contar com garotos. "Os garotos estão aí para serem aproveitados. Eu gosto de trabalhar com eles, mas você precisa soltá-los na hora certa. Não adianta dar responsabilidade em jogo pesado, pois pode dar errado”, afirmou. Segundo Renato, há de 10 a 12 jogadores da base à sua disposição no elenco, mas que há a preferência por jogadores mais prontos. “Eu gosto de trabalhar com os garotos, lapidar os garotos, mas pelas pretensões do Grêmio, a gente precisa de reforços. Nosso grupo está ficando com pouca gente”, completou.

Conforme Renato, a diretoria está procurando por reforços, mas o comandante gremista entende que há dificuldades, principalmente financeiras. “Não é fácil. Está difícil encontrar o jogador que a gente precisa com as qualidades que a gente quer. Muitas vezes você precisa apostar e a aposta poder dar certo ou errado", argumentou.

Entre os cotados, estão Luan e Michael. Os dois têm o aval de Renato para jogar no Grêmio, mas o clube ainda negocia valores. “Eu falei com o presidente. Eles sabem das nossas necessidades, mas ninguém vai fazer loucura”, afirmou.

Luan, Michael e Iturbe

A vinda de Luan, ídolo no clube, é mais plausível, já que o Corinthians, atual clube do atleta, não quer mais contar com ele para o restante da temporada. “Eu conversei com ele na última sexta-feira e agora nós vamos ver o Guerra (presidente do Grêmio)”, revelou Renato. Já Michael tem uma negociação mais complicada devido ao alto valo pedido pelo Al-Hilal, clube em que joga. Entre Grêmio e jogador já está quase tudo acertado. Um possível empréstimo teria sido tentado, mas foi negado pelos árabes. “Às vezes, você pede o empréstimo e eles querem vender. A gente quer o jogador, mas tem a parte financeira", acrescentou.

Sem novos jogadores, Renato, por enquanto, vai trabalhando com o que tem. Para o ataque, ele terá Juan Iturbe, jogador argentino contratado nas últimas semanas e que poderá estar a disposição nas próximas rodadas. “Eles está recuperando a condição física dele. Agora eu vou conversar com ele para ver qual a posição que ele prefere”, sinalizou Renato que inclusive disse que o estrangeiro pode atuar em mais de uma função.

Para inscrever novos reforços, o Grêmio terá de fazê-lo até 8 de agosto.

