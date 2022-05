Roger Machado ensaia utilização de três zagueiros no Grêmio

publicidade

Roger Machado poderá manter o esquema com três zagueiros, que foi utilizado na conquista da Recopa Gaúcha, para os próximos compromissos do Grêmio na Série B do Brasileirão. O técnico tricolor esboçou essa possibilidade na parte final do treinamento desta quarta-feira à tarde, no CT Presidente Luiz Carvalho.

Agora sim, no finalzinho do trabalho, Roger promove uma indicação de time com um 352 (esquema da Recopa), ainda sem ter toda a equipe titular à disposição. pic.twitter.com/cOYmYMMqav — Mauri Dorneles (@mauridorneless) May 25, 2022

A equipe treinada com três zagueiros teve: Brenno; Bruno Alves, Heitor e Michel (improvisado); Bittelo, Lucas Silva, Villasanti, Biel e Nicolas; Elias e Diego Souza.

A atividade no campo desta quarta contou com os jogadores que não atuaram durante os 90 minutos na goleada diante do Glória na terça-feira. Ou seja, a maioria titulares, à exceção de Geromel e Edilson, que ficaram na academia para "redução da carga de trabalho". O lateral-direito até chegou a aparecer no gramado para correr, mas não participou do treino com bola. Recuperado de lesão muscular, o camisa 33 deve ficar à disposição para o confronto contra o Vila Nova no domingo, às 16h, em Goiânia.

Na parte inicial do treinamento, os atletas participaram de um trabalho físico, seguido de finalização e de pressão em campo reduzido. Alguns jovens do grupo de transição também estiveram presentes.