Roger terá desfalques para o início de trabalho no Grêmio

É longa a lista de desfalques para o técnico Roger Machado administrar em seu início de trabalho nesta nova passagem pelo Grêmio. O mais novo nome na lista é Thiago Santos, que recebeu o terceiro cartão amarelo em Frederico Westphalen, na quarta-feira, e não poderá enfrentar o São Luiz, pela oitava rodada do Gauchão. Durante o jogo, o treinador interino César Lopes já trocou Thiago por Lucas Silva, que deverá ser o titular na estreia de Roger, neste sábado.

Por outro lado, Thiago Santos estará liberado para o jogo seguinte, que será o Gre-Nal do dia 26 de fevereiro. Para o clássico, porém, o técnico tem mais problemas. Ferreira, principal jogador da equipe, não tem retorno assegurado, assim como o recém-chegado meia Benítez.

Os dois sofreram lesões musculares no jogo contra o Juventude, no último domingo, ambos distensões musculares de grau 1: Benítez, na coxa direita, e Ferreira, no adutor da coxa direita. A previsão de retorno informada pelo departamento médico do Grêmio foi de 10 a 15 dias, o que tornou incerta a participação dos dois no Gre-Nal do sábado de Carnaval.

Porém, detalhes importantes das recuperações foram divulgados acidentalmente. Um vídeo do clube sobre a

chegada de Roger ao CT Luiz Carvalho acabou mostrando mensagens escritas em um quadro do DM. Ali, constava que Benítez deve retornar aos treinos no dia 26, que é o dia do jogo, e Ferreira, somente em 1º de março. Logo, os dois devem ficar fora, a menos que aconteça um avanço muito rápido ou tudo seja despiste de Gre-Nal.

