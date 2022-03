Roger trabalha mudanças na escalação do Grêmio para confronto com Ypiranga

publicidade

*Com informações do repórter da Rádio Guaíba, Rafael Pfeiffer

Depois de um desempenho pífio no Gre-Nal, o técnico Roger Machado vai promover mudanças na escalação titular do Grêmio, que enfrenta o Ypiranga, no sábado, às 16h30min, na Arena, pela última rodada da fase de classificação do Gauchão 2022. O Tricolor precisa vencer por três gols de diferença para assumir a liderança do Estadual e levar a vantagem de definir os mata-matas como mandante. A missão não será nada fácil, pois o Canarinho é atual líder do estadual.

Confira a lista de relacionados pelo técnico Roger Machado para a partida contra o Ypiranga, pelo #Gauchão2022!



🇪🇪 #GRExYPI pic.twitter.com/jwISuYJGtD — Grêmio FBPA (@Gremio) March 11, 2022

O comandante deve retirar do time o lateral-direito Orejuela, o volante Thiago Santos e o meia Campaz, para as entradas de Rodrigues, improvisado, e os jovens Bitello e Gabriel Silva. Ainda se recuperando de lesão, o meia atacante Ferreira ficou de fora da lista dos relacionados.

A atuação no clássico de quarta-feira "assustou" a direção e a comissão técnica. O sentimento foi verbalizado nas entrevistas coletivas pós jogo. Por isso, o treinador trabalha diversas alternativas para mudar o ânimo no campo. O aspecto psicológico também motivou preocupações aos cartolas.

