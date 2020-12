Romildo comemora classificação do Grêmio e desconversa sobre eventual saída de Pepê

publicidade

O presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Jr., elogiou o elenco e comemorou a classificação da equipe à final da Copa do Brasil. O empate em 0 a 0 no Morumbi, na noite desta quarta-feira, credencia os comandados de Renato Portaluppi a buscar o hexacampeonato da competição.

Na avaliação do presidente, o sentimento que fica é de dever cumprido. Apesar de comemorar a classificação, destacou que o Grêmio ainda não ganhou nada. "Me sinto realizado, mas empenhado para buscar o título. O trabalho da comissão técnica foi brilhante. Um jogo extremamente tático", citou.

Romildo também negou a existência de negociações oficiais pelo atacante Pepê. Conforme o dirigente, existem apenas sondagens. "Se sair, vai ser no final de janeiro. Mas não existe nenhuma proposta", garantiu.

A final da Copa do Brasil, diante do Palmeiras, acontece apenas em fevereiro. Os jogos estão marcados para os dias 3 e 10, mas podem ser adiados caso os paulistas vençam a Libertadores e garantam vaga para o Mundial de Clubes.

Veja Também