Romildo vê grupo do Grêmio fechado e diz que não há "nada oficial" para eventuais saídas

O presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Jr, disse que o grupo está "praticamente fechado" e que dificilmente novas contratações devem ser feitas. Após a vitória por 3 a 0 sobre o Tombense, deve ser a última partida sem os reforços já anunciados, com os volantes Lucas Leiva e Thaciano, e o atacante Guilherme que, a partir do segundo turno, devem ficar à disposição de Roger Machado.

De acordo com ele, o elenco é "mais do que suficiente" para conquistar o acesso. E garantiu que não devem haver outras contratações, a não ser que surjam possibilidades de negócios de ocasião.

Ele respondeu, ainda, às perguntas sobre eventuais saídas. No meio de semana, surgiram informações sobre as saídas dos volantes Thiago Santos e Lucas Silva. O presidente, no entanto, disse que não há nada oficial. "Recebi muitas consultas, de times de Série A e Série B. Mas não temos nada para anunciar por enquanto", assegurou.

Romildo também elogiou a torcida, que mais uma vez compareceu à Arena para empurrar o time. "Eles estão muito engajados, e manifestam o momento do time. A torcida é fundamental. O time se sente mais à vontade com esse apoio", comemorou.

O Grêmio volta a campo na terça-feira, quando enfrenta o Brusque, às 19h, em Santa Catarina. A partida é válida pela 19ª e última rodada do primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro.

