Ruan comemora sequência no Grêmio e evita falar em Gre-Nal: "Foco no Lanús"

O zagueiro Ruan, que vem sendo titular ao lado de Geromel, comemorou a sequência como titular do Grêmio. De acordo com ele, não esperava que fosse acontecer tão rápido em sua carreira. O titular, Kannemann, segue machucado.

Ele considerou "gratificante" as oportunidades que vem recebendo, e citou a honra de ser reserva imediato. "São os melhores zagueiros do Brasil. Tento aprender não só com o Geromel, mas com todos. Feliz em ter essa experiência, que vai ajudar muito minha carreira", afirmou.

O defensor ressaltou a importância do clássico Gre-Nal, mas garantiu que a equipe está focada no que vem primeiro. Neste caso, o duelo desta quinta-feira. "As pessoas nos perguntam, mas precisamos estar atentos ao Lanús. Até para não perder o foco na Sul-Americana", projetou.

Com Ruan como titular, o Grêmio enfrenta o Lanús, na noite desta quinta-feira, às 19h15min, na Arena, pela 4ª rodada da Sul-Americana. No domingo, às 16h, faz o jogo de ida da final do Gauchão, diante do Inter, no Beira-Rio.

