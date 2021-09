Ruan e Rodrigues ganham sequência e se afirmam na zaga do Grêmio

publicidade

Geromel e Kannemann formam uma das duplas de zaga mais vitoriosas da história do Grêmio. Juntos, eles protagonizaram muitas atuações impecáveis desde que a parceria se iniciou, em 2016. Levantaram taças, estão invictos em Gre-Nais juntos e se tornaram ídolos da torcida gremista. Substituí-los no momento em que um deles ou até mesmo os dois não podem atuar – desde 2020, a aparição dos titulares em campo tem sido cada vez mais rara – é uma tarefa ingrata. Não para Ruan e Rodrigues. A dupla tem sido bastante elogiada pelas atuações recentes e vem se firmando sob o comando de Luiz Felipe Scolari.

O Grêmio tem seis vitórias no Campeonato Brasileiro. Em quatro delas, a dupla de zaga foi formada por Ruan e Rodrigues. Os dois jogaram cinco partidas juntos na competição nacional, e a equipe tomou apenas um gol com os dois zagueiros, na derrota por 1 a 0 para o Corinthians, na Arena. A defesa, aliás, não é o maior dos problemas do Grêmio no Brasileirão. “São zagueiros rápidos, com bons fundamentos, e que podem desenvolver ainda mais”, elogia Felipão. “Em determinados momentos das partidas, podemos até correr mais riscos porque eles são mais velozes na comparação com os que atuavam antes”, completa.

Com os seguidos problemas clínicos de Geromel e Kannemann, a tendência é que Ruan (22 anos) e Rodrigues (23) sigam na equipe titular. A torcida, que a cada jogo sem a dupla consagrada temia pelo pior, começa a enxergar uma nova formação que também se mostra segura. Porém, lamenta que a parceria não se manterá em 2022. Ruan já está vendido para o Sassuolo, da Itália, e se despedirá do Grêmio no final da temporada. O time italiano, na negociação, aceitou deixá-lo na Arena até dezembro deste ano.

Rodrigues quase saiu na última janela de transferências. O zagueiro sofreu forte assédio de um time dinamarquês, mas o Grêmio não aceitou a proposta. Além disso, o clube está valorizando o jogador, que terá seu contrato renovado até 2024. O atual vínculo se encerra em 2022. A assinatura deve acontecer nos próximos dias, com Rodrigues recebendo uma boa valorização salarial e tendo sua multa rescisória aumentada.

No último domingo, Ruan e Rodrigues tiveram uma atuação digna de Geromel e Kannemann na vitória sobre o Flamengo, no Maracanã, guardadas as devidas proporções. Ao menos neste momento, Felipão está satisfeito com seus zagueiros.