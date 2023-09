Sem Carballo, Renato define time do Grêmio contra o Corinthians

publicidade

Sob um forte calor em Atibaia, o Grêmio fez o último treino, neste domingo, antes do confronto contra o Corinthians, que será realizado nesta segunda-feira em São Paulo. Renato Portaluppi comandou os trabalhos com os portões fechados e manteve o mistério em relação ao susbtituto de Felipe Carballo, diagnosticado com lesão muscular grau I do ligamento colateral medial (LCM), do joelho direito. Galdino e Nathan são os mais cotados para subtitui-lo. Ronald corre por fora.

Se quiser optar por uma aescalção mais ofensiva Ferreira e Iturbe passam a ter chance de começarem entre os 11. O meio-campo Luan ainda não deverá ser escalado como titular contra o ex-clube, como já indicou o Portaluppi anteriormente. Afastados durante meses no Corithians, o jogador vem recebendo oportunidades no segundo tempo.

Jogo atrasado

O duelo entre Grêmio e Corinthians ocorre amnhã às 21h, na Neo Química Arena na capital paulista. A partida vale pela 15ª rodada, e foi adiada quando o Corinthians ainda disputava a Copa Sul-Americana e Copa do Brasil simultaneamente. Com 39 pontos, o time de Renato precisa dos 3 pontos para não se afastar dos líderes do campeonato e manter a terceira colocação isolada. O Tricolor não vence de fora há 4 partidas. A última vitória dfoi contra o Bahia no dia 1º de julho, em jogo válido pela 13ª rodada, quando o Grêmio venceu o Bahia na Arena Fonte Nova por 2 a 1.

