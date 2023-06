Sem ponteiros agudos, Renato "reinventa" Grêmio com três zagueiros

publicidade

Reinvenção. Foi assim, reinventando o sistema tático do Grêmio, que o técnico Renato Portaluppi driblou as adversidades, como lesões e falta de opções no elenco, e atingiu a quinta partida sem derrota à frente da equipe.

Sem jogadores ponteiros de velocidade e dribladores, estilo que o treinador prefere, Portaluppi fixou a equipe com três zagueiros nos últimos jogos. “Eu reinventei o Grêmio pela falta de jogadores de lado com velocidade que eu tanto gosto”, disse o treinador.

Segundo Renato, a falta de jogadores agudos na frente faziam o time ficar lento. "Faltava velocidade. Aí eu coloquei três zagueiros. Reinventei o Cuiabano por dentro para que a gente pudesse ter uma marcação mais forte e uma saída de bola mais rápida”, explicou.

Apesar da utilização do esquema nas últimas três partidas, o treinador reiterou que o esquema a ser utilizado ainda poderá variar. “ Isso vai depender do que a gente precisa e do adversário.” Renato lembrou que a repetição foi importante para que o sistema tivesse êxito.

“Essa foi a dificuldade que nós tivemos contra o Palmeiras. Não tivemos tempo para treinar e não deu tão certo, mas insisti no Gre-Nal e deu certo mas isso não quer dizer que vamos jogar sempre com três zagueiros. Independente do sistema utilizado, Renato deixou claro que o mais importante é o resultado e que inclusive já testou outras variações durante as partidas.

Satisfeito com o trabalho

Mesmo sem os jogadores de velocidade que tanto gosta, Renato Portaluppi está satisfeito com o trabalho e com os resultados que vêm atingindo até agora. “Ganhamos o campeonato estadual, ganhamos duas vezes do principal rival. Estamos bem na Copa do Brasil e no Brasileiro”, avaliou o treinador que não deixou de alfinetar a imprensa: “se fosse um treinador estrangeiro iam pedir uma estátua.”

O comandante tricolor também lembrou da reformulação que fez no elenco e elogiou a atual direção gremista: “é um ano muito especial para mim no Grêmio."

Reforços

Enquanto joga e se adapta com as peças que têm, Renato aguarda pelo menos um reforço, que deve ser um atacante de velocidade e com drible. “Alguém virá, mas quem eu não sei”, revelou. O nome Michael é o mais cotado e tem a total aprovação do treinador gremista. "É um jogador que nos ajudaria bastante”.

O treinador ainda citou o time do Palmeiras, comandado por Abel Ferreira. “É a melhor equipe. Está entre a três melhores do futebol brasileiro porque o Abel tem as peças, tem velocidade pelos dois lados, o que é um sonho para qualquer treinador que gosta de jogar pra frente”, afirmou. “Hoje infelizmente a gente não tem esses jogadores. Se o grêmio tivesse esse jogadores de velocidade pelos dois lados não jogaria com três zagueiros”.