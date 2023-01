Suárez avalia entrosamento no Grêmio e projeta melhorar "pressa para jogar rápido"

publicidade

Decisivo nos gols do Grêmio na temporada até aqui, o centroavante Luis Suárez já avalia como melhorar seu jogo com o plantel tricolor. Após a vitória sobre o Caxias, neste sábado, reconheceu que tem "apressado" um pouco as jogadas.

"Às vezes tenho me precipitado ao tentar jogar rápido e tenho que entender que tenho mais tempo", relatou. Ele evitou creditar aos companheiros algum problema em encontrar as melhores jogadas de ataque. "São erros meus", frisou.

O técnico, Renato Portaluppi, chegou a comentar o talento diferenciado do uruguaio para jogar de primeira. "Tenho conversado bastante com ele e com o time sobre essa qualidade. Ele não gosta muito de dominar a bola", comentou.

Para Suárez, a sincronização vai acontecer. "Com a sequência de partidas vamos nos entender melhor", ponderou.

Se a integração total ainda não aconteceu, os gols e resultados já vieram. Seis gols do Grêmio, todos com participação do número 9; quatro já creditados no escore de Luis Suárez.