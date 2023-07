Suárez elege gol em Gre-Nal como seu melhor momento no Grêmio

publicidade

Na entrevista coletiva que confirmou a antecipação do fim de contrato com o Grêmio, Luis Suárez também elegeu o seu melhor momento com a camisa do clube. Para ele, o gol no Gre-Nal 439 vai ficar marcado na sua memória: "O melhor momento foi o meu gol contra o Inter".

O clássico em questão aconteceu no dia 21 de maio, na Arena. Em confronto válido pela 7ª rodada do Brasileirão, o Tricolor venceu o Colorado por 3 a 1. Suárez marcou o primeiro gol do Gre-Nal, aos 6 minutos do primeiro tempo. O centroavante uruguaio arriscou da entrada da grande área e acertou o ângulo esquerdo de Keiller. Um golaço!

Desde que chegou, Luisito disputou dois clássicos Gre-Nais e venceu ambos. Além da partida pela competição nacional, Grêmio e Inter se enfrentaram na primeira fase do Gauchão. Também na Arena, o Tricolor venceu por 2 a 1.

Veja Também