Suárez elogia "atmosfera" do Gre-Nal e comemora vitória do Grêmio na Arena

Neste domingo, Luis Suárez saiu vitorioso do seu primeiro Gre-Nal com a camisa do Grêmio. O centroavante uruguaio elogiou a "atmosfera" do clássico e ressaltou a importância do resultado positivo por 2 a 1, na Arena.

"O importante era ganhar, não quem fizesse os gols. Ganhamos e isso é importante. A atmosfera é impressionante, espetacular", disse o camisa 9.

Mesmo que tenha passado em branco, Suárez é o artilheiro tricolor em 2023. Em dez jogos pelo Grêmio, o centroavante marcou oito gols e contribuiu com quatro assistências.

