Suárez revela papo com Messi e despista sobre Copa América e seu futuro em 2024

Suárez nunca escondeu seu desejo de voltar a ser convocado para defender a seleção do Uruguai. Em seu retorno, um realizado Pistolero concedeu entrevista exclusiva para a AUF TV na tarde desta segunda-feira e reiterou a alegria em fazer parte do elenco do técnico Marcelo Bielsa. O atacante do Grêmio foi questionado sobre seu futuro e se estará na Copa América do próximo ano.

"Sou sincero. Eu penso o que penso no momento. Depois da Copa do Mundo, quis dar um passo atrás e surgiu uma oferta para jogar em um clube como o Grêmio. Sou cabeça dura. Pensei, "por que não?". Agora, posso dizer "por que não?" jogar na Copa América ou então "a Copa América está muito distante. Depende do momento", explicou o centroavante.

Suárez tem acerto encaminhado com o Inter Miami dos Estados Unidos, segundo jornalistas uruguaios. Oficialmente, no entanto, o Pistolero segue deixando suas possibilidades em aberto e afirmou que seu desejo de continuar ou não no Uruguai dependerá de Bielsa.

“A verdade é que depende de onde estarei no ano que vem. Se o técnico me ver capacitado para ajudar a nova geração, que bom, caso não, seguirei como torcedor", afirmou para os canais oficiais da Associação Uruguaia de Futebol. "

Ao longo do papo, Suárez garantiu que está feliz com seu desempenho no Grêmio e em como seu físico vem aguentando o futebol brasileiro. "Poderá ser minha temporada com mais jogos na carreira. Isso mostra o quanto estou feliz no meu clube", acrescentou.

Conversa com Messi

Suárez irá reencontrar Messi no confronto de quinta-feira entre Uruguai e Argentina. O camisa 10 é apontado como um dos principais motivadores para Pistolero deixar Porto Alegre e rumar para o Inter Miami. O atacante afirmou que tem conversa com Messi e que o argentino ficou feliz com sua convocação.

"Sim, sim. Falei com ele. Ele estava feliz. Sempre me perguntava sobra a Seleção. Será muito lindo voltarmos a nos enfrentar", disse.