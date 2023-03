Suárez tem média de 0,8 gols por jogo, em dez partidas com a camisa do Grêmio

publicidade

A arrancada do centroavante Luis Suárez com a camisa do Grêmio faz juz às luzes e fogos de artifício da sua apresentação em 2023. Nos primeiros 10 jogos pelo clube, o craque uruguaio soma oito bolas na rede, uma média de 0,8 gols por partida. De acordo com o site de estatísticas 365Scores.com, ele precisa de 112 minutos para marcar um gol pelo Tricolor e mantém seu estilo decisivo na frente da goleira.

O uruguaio fez a sua estreia na Recopa Gaúcha, competição em que o Grêmio goleou o São Luiz por 4 a 1. Luisito marcou um hat-trick e precisou de apenas 5 minutos para fazer o seu primeiro tento gremista.

Os oito gols de Suárez pelo Tricolor:

Grêmio 4 x 1 São Luiz (três gols)

Caxias 1 x 2 Grêmio (um gol)

Grêmio 1 x 0 Brasil de Pelotas (um gol)

Grêmio 3 x 0 Aimoré (dois gols)

Grêmio 6 x 1 Novo Hamburgo (um gol)

Os números com a camisa gremista são ainda mais marcantes se formos comparar com a primeira temporada da passagem do Pistolero pelo Barcelona, clube onde fez história na Espanha. Com a camisa Culé, Suárez disputou 43 partidas e marcou 25 gols – média de 0,58 gols por jogo. Entre 2014 e 2020, o atacante somou 195 gols em 283 partidas – média de 0,68 gols. Era um gol a cada 162 minutos.

Confira, abaixo, números do jogador pelo Ajax-HOL, Liverpool-ING, Atlético de Madrid-ESP e Nacional-URU:

Ajax

Marcou 6 gols nas primeiras 4 partidas - média de 1,5 gols. Terminou a primeira temporada com 22 gols em 44 partidas - média de 0,5 gols por jogo. Ao todo, foram 159 jogos e 111 gols - média de 0,69 gols em sua passagem pela equipe holandesa. Era um gol a cada 128 minutos.

Liverpool

Pelo Reds, Luisito jogou 133 partidas e fez 82 gols - média de 0,61 gols em sua passagem de 2011 a 2014. Ele precisava de 145 minutos para marcar 1 gol.

Atlético de Madri

Em sua primeira temporada pelo Atlético, Suárez fez 38 jogos com 21 gols - média de 0,55 gols por jogo.

Em dois anos pela equipe da capital, Suárez fez 83 partidas e anotou 34 gols - média de 0,40 gols por jogo. Era um gol a cada 219 minutos.

Nacional

Em seu retorno ao Nacional, Suárez ficou apenas por 3 meses. Foram 16 partidas e 8 gols - média de 0,5 gols por jogo. Era um gol a cada 180 minutos.

