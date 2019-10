Thaciano é opção caso Luan e Jean Pyerre não se recuperem no Grêmio

publicidade

* Com informações do repórter Bruno Ravazzolli

Em apenas três oportunidades, nos 61 jogos do Grêmio na temporada, o técnico Renato Portaluppi não pode contar com Luan ou Jean Pyerre entre os titulares. Em todos elas, o escolhido para compor o meio de campo foi Thaciano. Com isso, caso não conte com os dois meias de articulação, que se recuperam de lesões, o jogador de 24 anos deve ser uma das opções para encarar o Flamengo pela semifinal da Libertadores. O mistério será mantido até uma hora antes da bola rolar.

“Quanto aos jogadores entregues aos departamento médico, não vou dar nenhuma informação. Nunca recebemos as informações do outro lado. Até o horário do jogo, não tenho nenhuma notícia”, disse o técnico Renato Portaluppi.

Luan saiu mancando do pé direito do segundo tempo da partida contra o Bahia, no dia 16. Uma semana depois, ao desembarque da delegação do Grêmio, no Rio de Janeiro, no último domingo, o meia seguia sem conseguir fazer o movimento normal da perna. O jogador vem realizando tratamento para ficar à disposição, mas se não conseguir treinar nesta segunda-feira, dificilmente estará em campo no Maracanã.

Jean Pyerre sofreu uma lesão muscular grau 2 na coxa direita em um treino no dia 20 de setembro e, a previsão inicial, era que eles estaria à disposição no último domingo, quando completou 30 dias afastado dos gramados. Entretanto, como ainda faz tratamento e ficou um longo período fora dos trabalhos, não deve estar em campo na quarta-feira. Ele voltou a correr sob os cuidados da fisioterapia no dia 7 de outubro e ainda está entregue aos profissionais que cuidam da parte final da recuperação.

Uma alternativa, que ainda não foi experimentada durante o ano, é a entrada de André no time titular com Diego Tardelli atuando no meio de campo. A outra é utilizar Michel ao lado de Maicon e Matheus Henrique para dar maior poder defensivo ao time.

A partir das 15h desta segunda-feira, no Centro de Treinamento Carlos José Castilho, que pertence ao Fluminense, o Grêmio realiza a penúltima atividade e mais importante para a definição da equipe. Na terça, Renato Portaluppi deve comandar um trabalho de posicionamento, cobranças de bolas paradas e um recreativo.

O jogo de volta da semifinal da Libertadores está marcado para a próxima quarta-feira, às 21h30min, no Maracanã. Com o empate em 1 a 1, quem vencer estará classificado para a decisão, em Santiago. A repetição do placar leva o jogo para os pênaltis, enquanto qualquer empate por 2 ou mais gols dá a vaga para o Tricolor. O 0 a 0 classifica os cariocas.

• Confira os jogos do Grêmio em 2019 sem Luan e Jean Pyerre

19/05 – Brasileirão – Castelão – Ceará 2x1 Grêmio

29/09 – Brasileirão – Maracanã – Fluminense 2x1 Grêmio

19/10 – Brasileirão – Castelão – Fortaleza 2x1 Grêmio