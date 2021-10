Thiago Gomes elogia dedicação e vê Grêmio com condições anímicas de reagir no Brasileirão

publicidade

A nova derrota e a manutenção do Grêmio na 19ª colocação do Brasileirão não desanimaram o técnico interino Thiago Gomes, que comandou o Tricolor na derrota por 1 a 0 para o Fortaleza, na tarde desta quarta-feira, na Arena Castelão. Agora, são cinco jogos sem vencer a cinco pontos de distância para deixar a zona de rebaixamento.

Sem saber se prosseguirá no cargo desde a saída de Felipão, o auxiliar confia na recuperação do time. "Com toda certeza, nosso grupo fica chateado com a derrota pelo grupo competitivo que é. Mas é um grupo muito concentrado, é “faca no dente” como falamos no Rio Grande do Sul", avaliou.

Com apenas um treino, Gomes promoveu diversas trocas na escalação e também na disposição tática. Conforme ele, a intenção foi "espelhar" o time cearense. "Fizemos uma análise em cima do jogo deles e em cima da estratégia deles, criamos a nossa estratégia de ter dois atacantes com mais velocidade e também marcar a saída dos zagueiros e as pontas. Conseguimos colocar nossa proposta que é ter a posse, que é controlar", falou. Entre as novidades, Jean Pyerre e Darlan foram os escolhidos para montar o meio de campo. "Conheço eles, trabalhei muito com eles. A ideia era ter posse de bola, volume, mais finalizações. Eles conseguem fazer isso. No primeiro tempo conseguimos fazer isso".

Segundo o comandante provisório, a direção não lhe passou orientações sobre permanência ou a chegada de uma nova comissão técnica. "Seguirei meu trabalho, no dia a dia e dando o meu melhor. Chegaremos em Porto Alegre e irei trabalhar o jogo do Juventude". Ao anunciar sua saída, o ex-vice de futebol, Marcos Hermann, indicou mudanças no treinador.