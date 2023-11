Torcida do Grêmio canta "fica Suárez" e Pistolero despista sobre futuro: "Desfrutar o momento"

publicidade

Como de costume, Suárez foi mais uma vez decisivo na vitória do Grêmio contra o Bahia na noite deste sábado. Com um gol, o Pistolero garantiu o 1 a 0 sofrido e foi ovacionado pelas arquibancadas da Arena. No apito final, os mais de 40 mil gremistas gritaram "Fica Suárez".

Na saída do campo, o camisa 9, que deve ir ao Inter Miami no final do ano, despistou sobre seu futuro. "Temos que desfrutar o momento. A gente fica feliz por esse momento", disse na saída do gramado.

O uruguaio afirma que está focado em Porto Alegre e vê o time com condições de lutar pelo título do Brasileirão. "Não tem que deixar de sonhar. Temos chance. Tem que acreditar, mas não depende de nós. No futebol, tudo pode acontecer", avaliou.

