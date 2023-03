Treino do Grêmio tem retorno de Villasanti

publicidade

O plantel do Grêmio voltou aos trabalhos na manhã desta quarta-feira, no CT Presidente Luiz Carvalho. A grande novidade foi o volante Villasanti, que retornou ao clube após participar de um amistoso com a seleção paraguaia diante do Chile. O jogador fica à disposição para a primeira partida da final do Gauchão, contra o Caxias, no sábado, às 16h30min, no Centenário.

Em contrapartida, Kannemann não apareceu no gramado pelo segundo dia seguido. Por desgaste físico, o zagueiro já havia ficado fora da atividade de terça-feira. Com isso, o camisa 4, que cumpriu suspensão na classificação contra o Ypiranga, passa a ser dúvida para o jogo do final de semana.

O Tricolor terá mais dois dias de preparação para o duelo diante da equipe Grená. E ambos os treinamentos serão com portões fechados. A delegação gremista viaja a Caxias do Sul na tarde de sexta-feira.

