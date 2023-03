Vice de futebol do Grêmio garante que não vai pedir desconvocação de Villasanti e Carballo

publicidade

O vice de futebol do Grêmio, Paulo Caleffi, garantiu que o clube não irá pedir a desconvocação de Villasanti e Carballo, que irão atuar por Paraguai e Uruguai, respectivamente, e não estarão disponíveis para o jogo de volta da semifinal do Gauchão, no sábado, na Arena.

"Não vamos pedir para desconvocar nenhum jogador. Sabíamos do regulamento e o que temos que fazer é reverter o resultado", resumiu. O Tricolor foi surpreendido e sofreu a virada por 2 a 1 em Erechim no último domingo. Caleffi citou também que uma norma da Data Fifa estipula um prazo para pedidos deste tipo e lamentou que a competição não seja paralisada.

Apesar de questionar, o dirigente pontuou que o Grêmio aceitou o regulamento, elogiou o Ypiranga e projetou a virada no duelo de volta. "Tenho certeza que a Arena estará lotada". Para o próximo confronto, o Grêmio, além dos dois volantes, não sabe se poderá contar com Pepê, Fábio e Cristaldo que apresentaram problemas musculares neste domingo.

