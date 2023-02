Vina chega a Porto Alegre para assinar contrato com o Grêmio

publicidade

O 11ª reforço do Grêmio para a temporada chegou a Porto Alegre no final da manhã desta sexta-feira. Trata-se do meia Vina, 31 anos, que vai realizar exames médicos e assinar contrato com o Tricolor.

Vina é um desejo antigo de Renato Portaluppi. O jogador estava na lista de reforços entregue pelo técnico tricolor ainda final do ano passado. À época, o Tricolor até chegou a abrir negociações, mas não evoluiu. Agora, o desfecho positivo está próximo de ser sacramentado.

Neste ano, o meia disputou três dos seis jogos do Ceará, todos como titular, com uma assistência. Desde 2020 no clube cearense, ele soma 168 partidas disputadas, com 46 gols marcados e 31 assistências distribuídas.

