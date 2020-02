Vitória na decisão vale o descanso para o Grêmio no returno

publicidade

A vitória no clássico Gre-Nal deu ao Grêmio a possibilidade de decidir o primeiro turno do Gauchão e, em caso de título, ganhar tranquilidade para as próximas semanas. Vencer o Caxias significará não só ter presença garantida na decisão do Campeonato Gaúcho, mas poder administrar o segundo turno do Estadual e, principalmente, os primeiros jogos da fase de grupos da Libertadores em um ambiente distensionado.

“Ganhando o primeiro turno teremos mais tranquilidade para entrar na Libertadores, já estaremos na final do Gauchão”, destaca o centroavante Diego Souza. Contratado sob desconfiança da torcida e da imprensa, o jogador tem provado dentro de campo que a aposta da direção e do técnico Renato Portaluppi vem dando certo.

“Eu confio muito no meu trabalho, sei o que posso produzir. Fico feliz demais pelo que está acontecendo, é um início muito bom, espero prolongar isso. Eu trabalhei para que as coisas acontecessem”, afirmou Diego Souza. O aproveitamento é excelente, são três gols em três jogos até aqui. “O meu ano de 2019 não foi fácil. Mas o que eu falasse não adiantaria de nada. Somente quando iniciassem os jogos para eu dar uma resposta”, acrescentou o centroavante.

Caso confirme o título do primeiro turno no próximo sábado, no estádio Centenário, o Tricolor deverá dar início a um planejamento que visa à preservação do time titular. Renato Portaluppi poderá escalar uma equipe reserva nos jogos do Gauchão, ou pelo menos em alguns deles, deixando a força máxima para as partidas da Libertadores.

“Aqui ninguém é titular, o grupo tem muita qualidade, temos condições de brigar por coisas grandes nesta temporada”, finaliza Diego Souza. A Federação Gaúcha confirmou a final para sábado, às 16h30min.