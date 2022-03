Ypiranga e Grêmio farão a final do Gauchão às 16h30 de sábado

publicidade

O novo encontro entre Grêmio e Ypiranga, válido pela final do Gauchão 2022, foi agendado para as 16h30min deste sábado. Como o Tricolor tem a melhor campanha pelo maior número de gols marcados, o primeiro jogo será no Colosso da Lagoa, em Erechim. Já a partida decisiva, que ocorrerá no mesmo horário, mas no dia 2 de abril, será realizada na Arena, em Porto Alegre.

A trajetória do Grêmio até a decisão foi consolidada nessa quarta-feira, quando o time comandado por Roger Machado garantiu a classificação no placar agregado. Apesar de ter sido derrotado pelo Inter dentro de casa, o Tricolor passou adiante por conta da goleada feita no Beira-Rio, deixando o escore final em 3 a 1.

Já o Ypiranga conseguiu a sua vaga na final após dois duelos complicados diante do Brasil de Pelotas. No último deles, o Canarinho fez 3 a 1 em Erechim e assegurou a sua chegada na decisão. O desafio do time do interior será impedir o pentacampeonato do Grêmio para conquistar o título inédito na sua história.