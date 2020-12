Gustavo Roman, narrador do Dazn, morre aos 45 anos por conta da Covid-19

publicidade

O narrador e comentarista da Dazn, Gustavo Roman, morreu na última quarta-feira (30), vítima da covid-19. O jornalista, de 45 anos, estava internado em hospital nos Estados Unidos desde novembro. “O Dazn lamenta profundamente a morte precoce de Gustavo Roman, com quem tivemos o prazer de contar como narrador e comentarista de eventos de tênis nos últimos meses. Nossos sentimentos estão com os familiares neste momento”, escreveu a plataforma de vídeos em comunicado.

Em sua última postagem nas redes sociais, o jornalista comemorou que os médicos haviam liberado o notebook e mais um livro para ler enquanto estava internado.

Sigo em recuperação. Pelo menos o médico liberou que minha Irma trouxesse meu laptop e mais um livro pra ler. Preciso só melhorar a respiração E os pulmões. Os médicos acham que estou com uma pneumonia viral. E que é só questão de tempo pra tudo isso passar. Sigo forte na briga! — Gustavo Roman (@guroman) December 3, 2020

O jornalista escreveu ficou conhecido também por seus livros esportivos como: Sarriá 82: o que faltou ao futebol-arte?, No campo e na moral - Flamengo campeão brasileiro de 1987, 150 curiosidades das Copas do Mundo e Raça, Amor e Paixão - Os Jogos Inesquecíveis do Flamengo.