Hospedagens no Catar para Copa só estarão totalmente prontas no final de setembro

O responsável pelo setor de hospedagens do Comitê Organizador da Copa do Mundo do Catar, Omar Al-Jaber, disse nesta terça-feira que os alojamentos para receber os visitantes durante o torneio "ainda não estão completos" e que só ficarão totalmente prontos "no final de setembro". Enquanto alguns torcedores se preocupam por não conseguirem encontrar hospedagens dentro de seus orçamentos no pequeno emirado do Golfo, Al-Jaber informou que o número de reservas para o período do evento já passou de 25 mil.

"Estou falando de reservas, não de habitações ou pernoites", explicou. "Há mais de 100 mil habitações disponíveis", mas este número deve chegar a "130 mil ou 140 mil", acrescentou Al-Jaber durante visita a um apartamento no centro de Doha.

"Se visitarem nossa plataforma oficial, encontrarão muitas opções", continuou o responsável. "Se não encontrarem hoje, verifiquem amanhã, depois de amanhã ou mais tarde, porque de vez em quando adicionamos mais opções".

A maior parte das reservas confirmadas são provenientes de Estados Unidos, México, Reino Unido, Argentina e Índia. Normalmente os torcedores encontram alojamentos por conta própria, mas considerando o pequeno tamanho do Catar e sua capacidade hoteleira restrita, a maioria das acomodações está disponível em uma plataforma oficial, reservada para quem possui ingressos para os jogos e gerenciada pela organização do torneio.

Para os mais de um milhão de visitantes esperados, a plataforma oferece alojamentos (apartamentos, vilas, acampamentos, cruzeiros) com valores a partir de 300 riales cataris (R$ 430) a diária. "Com certeza, os preços evoluem de acordo com a oferta e a demanda e as tarifas dos hotéis", explicou Al-Jaber.

Além disso, mais de 160 voos diários de ida e volta para países vizinhos (Kwait, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Omã) estão previstos para acolher os torcedores.

Durante o torneio, o Catar ficará fechado para os visitantes sem ingressos para os jogos, segundo Al-Jaber. Depois das duas primeiras fases de venda, o número de ingressos comercializados passou de 1,2 milhão.