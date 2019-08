É o elenco mais forte do Brasil, mas Inter está preparado, diz Cuesta sobre Flamengo

publicidade

O argentino Víctor Cuesta prevê que a partida contra o Flamengo, próximo adversário do Inter na Libertadores, será extremamente difícil, mas nada que o clube não consiga superar. “É o elenco mais forte do Brasil, mas todos os times que estão nessa instância são difíceis, então, temos que nos preparar para qualquer time. Estamos competindo de igual para igual e estamos preparados”, afirmou nesta quinta-feira.

Para o zagueiro, julho foi um mês difícil, no qual todo o trabalho realizado no ano poderia ter sido descartado com eliminação no mata-mata. A resiliência e dedicação da equipe, avaliou, foram fundamentais para avançar de fase na a equipe e devem ser mantida para que o time consiga o tri da América. “Vencemos grandes equipes. Vai ser assim em frente. Temos que continuar da mesma forma, trabalhando, humildes, e sempre respeitando os rivais porque são de grande tamanho”, considerou.

A defesa colorada não sofre gols há três jogos e o argentino falou sobre seu momento e da equipe, além de destacar a parceria com Rodrigo Moledo. “Ele está vivendo uma grande fase, voltou de lesão em alto nível. Tem uma imposição física muito boa, transmite segurança para o time”, avaliou, explicando o bom relacionamento também fora do campo, apesar do pouco tempo livre entre treinos, viagens e partidas.

Sonho em voltar à seleção

O zagueiro de 30 anos espera que o bom momento contribua para o seu desejo de voltar à seleção do seu país. “Trabalho para isso, tento fazer o meu melhor aqui no Inter, e vou trabalhar e lutar para no futuro ter uma oportunidade”, contou, ressaltanto que está à disposição do técnico Odair Hellmann para a partida de sábado, contra o Fluminense, às 19h, em Porto Alegre, pelo Brasileirão.