Abel Braga está recuperado da Covid-19 e comandará o Inter em Belo Horizonte

O técnico Abel Braga retomou os trabalhos no Inter na última quinta-feira, após testar negativo para a Covid-19. Com isso, o treinador estará na beira do gramado contra o Atlético-MG, no domingo, no Mineirão.

O profissional, de 68 anos, teve confirmado a infecção pelo novo coronavírus no dia 20 de novembro e ficou em isolamento domiciliar. No período, ficou de fora das derrotas para o Fluminense e Boca Juniors e do empate em 0 a 0 com o Atlético-GO.

Para o confronto contra o vice-líder Atlético-MG, que está a cinco pontos do Inter, Abel tem uma série de problemas. Moledo terá que cumprir suspensão pela expulsão contra o Atlético, em Goiás. Edenilson, Caio Vidal e Matheus Jussa estão com Covid-19.

Johnny segue lesionado, assim como Moisés e Abel Hernández, que têm poucas chances de voltar. D’Alessandro, substituído no intervalo quarta, não teve problemas físicos, mas deve ser preservado pela série de partida que passou a ter com o treinador.

O Inter treina a partir das 16h30min e encerra a preparação com um trabalho no sábado, às 10h, no CT do Parque Gigante. Após 23 rodadas do Brasileirão, o Colorado é o quarto colocado com 37 pontos e 53,6% de aproveitamento. O líder é o São Paulo com 44, mas com 22 jogos, e 66,7% de aproveitamento.

