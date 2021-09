Academia e parte física marcam treino do Inter

publicidade

Depois de quase 10 dias de treinamento intenso com bola em campo reduzido, os jogadores do Inter aproveitaram a quarta-feira chuvosa na Capital para atividades físicas na academia do CT Parque Gigante. O colorado se prepara para o confronto contra o Sport, na próxima segunda-feira, às 20h, na Ilha do Retiro, pela primeira rodada do segundo turno do Brasileirão.

O volante Rodrigo Dourado, suspenso – Johnny deve ser alternativa –, e Taison, com uma lesão muscular, estão fora da partida. Porém, Diego Aguirre contará com os reforços de Maurício, Gustavo Maia e Kaique Rocha. Até o lateral Saravia, recuperado de lesão, já treina com o grupo e pode ficar à disposição para a partida.

Paolo Guerrero também surge como opção para o treinador. O peruano era esperado apenas no final de semana, mas como está suspenso e, por isso, fora da partida da sua seleção contra o Brasil pelas Eliminatórias, amanhã, retorna ao plantel.

O colorado é o 12º colocado, com 23 pontos – cinco a menos que o Corinthians, primeira equipe na zona da pré-libertadores. O Sport é 18°, com apenas 17 pontos. O grupo volta aos treinos na tarde desta quinta-feira.