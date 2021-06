Aguirre elogia poderio ofensivo do Inter em vitória contra a Chapecoense

publicidade

Após seis anos, o retorno do técnico uruguaio Diego Aguirre ao Inter foi coroado com vitória e boa atuação diante da Chapecoense, na Arena Condá, pela 6ª rodada do Brasileirão. Na avaliação do comandante, a capacidade ofensiva, as chances criadas e a personalidade dos atletas em controlar o jogo e "se entregar" é exatamente o que ele espera do time. Recém-contratado, o treinador chegou na última segunda-feira.

"Estamos começando agora. São dois dias de trabalho. Vamos aos poucos. Estávamos precisando vencer. Gostei muito do espírito da equipe, de luta. De dar tudo dentro de campo pela vitória. Me senti identificado com o nosso time. Mostramos uma ideia de futebol que eu gosto. Velocidade, intensidade e pressão. Foram muitos chutes. Até perdemos muitos gols e chances de matar o jogo. Sofremos um pouco, mas a vitória foi merecida", explicou em entrevista coletiva após o triunfo.

A postura "reativa" não será necessariamente adotada em todas as partidas, conforme Aguirre. "A ideia de jogo é essa, mas vamos mudar às vezes. É cedo para falar sobre isso. Temos que trabalhar nossas ideias para que os jogadores compreendam. Precisamos de tempo".

A escalação inicial teve o zagueiro Zé Gabriel na lateral-direita e o lateral-direito Heitor no lado esquerdo. Segundo Aguirre, não é algo definitivo, mas funcionou. “Não é algo definitivo, foi uma situação que tínhamos com os laterais. Tínhamos que ganhar o jogo. Modificamos. Achamos que era uma forma boa”.

Seu primeiro time também contou com Mauricio e Caio Vidal entre os titulares. Ambos, fizeram bela partida. "Gosto de escalar e dar oportunidades para os jovens. Mauricio e Caio fizeram um jogo espetacular. Fiquei feliz por eles. Temos outros que podem nos ajudar muito. Isso vai continuar assim. Acredito na energia, intensidade dos meninos", pontuou.

Veja Também